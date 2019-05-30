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В ЄС зобов'язують всі
електрокари видавати штучний шум

В ЄС зобов'язують всі електрокари видавати штучний шум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:11

В ЄС зобов'язують всі електрокари видавати штучний шум

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня 2019 року в Євросоюзі вступають нові норми, які зобов'язують електрокари шуміти під час їзди.

Дивися повний текст В ЄС зобов'язують всі електрокари видавати штучний шум.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:12

Следующий шаг -- это чтоб авто сияли для людей с плохим зрением, а для инвалидов, которые медленно передвигаются -- новые авто должны ездить со скоростью инвалида.
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