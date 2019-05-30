З 1 липня 2019 року в Євросоюзі вступають нові норми, які зобов'язують електрокари шуміти під час їзди.
Дивися повний текст В ЄС зобов'язують всі електрокари видавати штучний шум.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:11
В ЄС зобов'язують всі електрокари видавати штучний шум
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ЄС зобов'язують всі електрокари видавати штучний шум.
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:12
Следующий шаг -- это чтоб авто сияли для людей с плохим зрением, а для инвалидов, которые медленно передвигаются -- новые авто должны ездить со скоростью инвалида.
|