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З'явився прототип вічної шини, яку неможливо проколоти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:29
Пропонуємо до обговорення:
Французький виробник шин застосує технологію для газонокосарок у виробництві шин для автомобілів, які неможливо пробити. І прототип безповітряної шини готується до проходження випробувань.
Дивися повний текст З'явився прототип вічної шини, яку неможливо проколоти
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:29
Неправильное заглавие.
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