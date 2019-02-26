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З'явився прототип вічної
шини, яку неможливо проколоти

З'явився прототип вічної шини, яку неможливо проколоти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:29

З'явився прототип вічної шини, яку неможливо проколоти

Пропонуємо до обговорення:
Французький виробник шин застосує технологію для газонокосарок у виробництві шин для автомобілів, які неможливо пробити. І прототип безповітряної шини готується до проходження випробувань.

Дивися повний текст З'явився прототип вічної шини, яку неможливо проколоти.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:29

Неправильное заглавие.
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