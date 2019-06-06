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Кличко розповів, коли завершать
ремонт Русанівського моста

Кличко розповів, коли завершать ремонт Русанівського моста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:46

Кличко розповів, коли завершать ремонт Русанівського моста

Пропонуємо до обговорення:
Ремонт Русанівського моста будет завершений до кінця поточного року. Покриття на ньому служитиме два десятиліття.

Дивися повний текст Кличко розповів, коли завершать ремонт Русанівського моста.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:46

Два десятилетия? Гм... дай то бог. Как-то после веломоста не очень в это верится
antey1969
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