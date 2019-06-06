Ремонт Русанівського моста будет завершений до кінця поточного року. Покриття на ньому служитиме два десятиліття.
Дивися повний текст Кличко розповів, коли завершать ремонт Русанівського моста.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:46
Кличко розповів, коли завершать ремонт Русанівського моста
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Дивися повний текст Кличко розповів, коли завершать ремонт Русанівського моста.
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:46
Два десятилетия? Гм... дай то бог. Как-то после веломоста не очень в это верится
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