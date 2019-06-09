RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна готується випустити
нові єврооблігації

Україна готується випустити нові єврооблігації
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:33

Україна готується випустити нові єврооблігації

Пропонуємо до обговорення:
Україна планує розмістити 7-річні єврооблігації в євро, зустрічі з інвесторами в рамках підготовки угоди почнуться 10 червня.

Дивися повний текст Україна готується випустити нові єврооблігації.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89238
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Киянам нагадали про нові соціальні норми на воду
R2 » Нед 09 чер, 2019 10:26
4 173
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 13:38
Vagabondo
Україна програє в рейтингу фінансової грамотності...
R2 » Нед 09 чер, 2019 21:29
8 232
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 12:07
vitaliygoodlife
Україна заробила в травні 57 млн дол. на експорті курятини
R2 » Пон 10 чер, 2019 08:21
2 42
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 11:49
NetSerpent

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22601)
10.06.2019 14:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.