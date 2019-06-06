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НБУ планує вдвічі зменшити
доларизацію економіки

НБУ планує вдвічі зменшити доларизацію економіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:50

НБУ планує вдвічі зменшити доларизацію економіки

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні рівень доларизації перевищує 40%, однак її природній показник для України становить близько 20%.

Дивися повний текст НБУ планує вдвічі зменшити доларизацію економіки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:50

В условиях того, что гривна показывала значительные падения, вкладчиков официальных баков стригли как баранов, в стране были отрезные купоны, то дедолларизация - это сказка, миф и дичь.
olegpm16
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 05:49

Re: НБУ планує вдвічі зменшити доларизацію економіки

“Жорстку монетарну політику, спрямовану на зниження інфляції, теж можна вважати опосередкованим інструментом дедоларизації, адже вона робить гривню привабливішою для інвестицій та накопичень”, – зазначив Олег Чурій.
В краткосрочной переспективе. Ну а кто в НБУ планирует дальше чем 3 месяца? Только создают условия для дальнейшей девальвации.
BIGor
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