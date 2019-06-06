Сьогодні рівень доларизації перевищує 40%, однак її природній показник для України становить близько 20%.
Дивися повний текст НБУ планує вдвічі зменшити доларизацію економіки.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 14:50
НБУ планує вдвічі зменшити доларизацію економіки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ планує вдвічі зменшити доларизацію економіки.
Додано: Пон 10 чер, 2019 14:50
В условиях того, что гривна показывала значительные падения, вкладчиков официальных баков стригли как баранов, в стране были отрезные купоны, то дедолларизация - это сказка, миф и дичь.
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:00
А евроризация у них относится к доларизации или к гривнелизации?
А как же интеграция в мировую доларизированную экономику?
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