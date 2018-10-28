Протягом наступних 5 років в Україні необхідно забезпечити стабільне зростання економіки на 5-7%.
Дивися повний текст Умови для становлення середнього класу потрібно створити в наступні 5 років - Гройсман.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 15:16
Умови для становлення середнього класу потрібно створити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Умови для становлення середнього класу потрібно створити в наступні 5 років - Гройсман.
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:16
Кровосися, пьющая кровь постых людей рассказывает, когда хочет меньше её сосать.
Взяточник и вор.
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:59
Опять времени не хватило?)))
Особенно вставила нетленная шутка про учителей и врачей. Осталось только в очередной раз метро на Троещину пообещать для предвыборной галочки.
Пока 95-ый квартал осваивает политику, политики примеряют мантию Петросяна
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 10 чер, 2019 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 чер, 2019 16:02
antey1969 Та не. Сценарий такой, накатанный годами. Деньги им, сказки нам
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