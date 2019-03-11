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Умови для становлення середнього
класу потрібно створити...

Умови для становлення середнього класу потрібно створити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:16

Умови для становлення середнього класу потрібно створити...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом наступних 5 років в Україні необхідно забезпечити стабільне зростання економіки на 5-7%.

Дивися повний текст Умови для становлення середнього класу потрібно створити в наступні 5 років - Гройсман.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:16

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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:59

Опять времени не хватило?)))
Особенно вставила нетленная шутка про учителей и врачей. Осталось только в очередной раз метро на Троещину пообещать для предвыборной галочки.
Пока 95-ый квартал осваивает политику, политики примеряют мантию Петросяна
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 10 чер, 2019 16:04, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:02

antey1969 Та не. Сценарий такой, накатанный годами. Деньги им, сказки нам ;)
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:45

И чем же он до этого занимался????
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 08:37

чего только не услышишь перед выборами...
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:17

Re: Умови для становлення середнього класу потрібно створити

Странно почему он это не сделал до этого. Как начинаются выборы так сразу идет нереальный поток обещаний. Только как это хочет сделать Гройсман, даже если он гипотетически пройдет в Раду, то у него там будет только пару штыков.
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