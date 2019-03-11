Протягом наступних 5 років в Україні необхідно забезпечити стабільне зростання економіки на 5-7%.
Дивися повний текст Умови для становлення середнього класу потрібно створити в наступні 5 років - Гройсман.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 15:16
Умови для становлення середнього класу потрібно створити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Умови для становлення середнього класу потрібно створити в наступні 5 років - Гройсман.
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:16
Кровосися, пьющая кровь постых людей рассказывает, когда хочет меньше её сосать.
Взяточник и вор.
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:59
Опять времени не хватило?)))
Особенно вставила нетленная шутка про учителей и врачей. Осталось только в очередной раз метро на Троещину пообещать для предвыборной галочки.
Пока 95-ый квартал осваивает политику, политики примеряют мантию Петросяна
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 10 чер, 2019 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 чер, 2019 16:02
antey1969 Та не. Сценарий такой, накатанный годами. Деньги им, сказки нам
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:17
Re: Умови для становлення середнього класу потрібно створити
Странно почему он это не сделал до этого. Как начинаются выборы так сразу идет нереальный поток обещаний. Только как это хочет сделать Гройсман, даже если он гипотетически пройдет в Раду, то у него там будет только пару штыков.
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:19
5-7% ага-ага. Все, что выше 3% будем отдавать ... согласно договора с МВФ.
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