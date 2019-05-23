Хоча американська корпорація Starbuсks все ще не з’явиться на ринку України, каву цієї торговельної марки продаватимуть у кількох українських аеропортах.
Дивися повний текст Каву Starbucks продаватимуть в аеропортах чотирьох міст України.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 15:54
Каву Starbucks продаватимуть в аеропортах чотирьох міст...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Каву Starbucks продаватимуть в аеропортах чотирьох міст України.
Додано: Пон 10 чер, 2019 16:45
"Водночас у корпорації заявляли, що поки не мають намірів виходити на український ринок, бо їхня продукція буде надто дорогою для українських споживачів." - они еще не видели цен в кофейнях в Белой Церкви. За 3 доллара старбаксовские ведра пол-литровые будут с руками отрывать.
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