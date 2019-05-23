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Каву Starbucks продаватимуть
в аеропортах чотирьох міст...

Каву Starbucks продаватимуть в аеропортах чотирьох міст...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:54

Каву Starbucks продаватимуть в аеропортах чотирьох міст...

Пропонуємо до обговорення:
Хоча американська корпорація Starbuсks все ще не з’явиться на ринку України, каву цієї торговельної марки продаватимуть у кількох українських аеропортах.

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"Водночас у корпорації заявляли, що поки не мають намірів виходити на український ринок, бо їхня продукція буде надто дорогою для українських споживачів." - они еще не видели цен в кофейнях в Белой Церкви. За 3 доллара старбаксовские ведра пол-литровые будут с руками отрывать.
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