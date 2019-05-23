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Українські продукти
продаватимуть у Катарі

Українські продукти продаватимуть у Катарі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:11

Українські продукти продаватимуть у Катарі

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті Держслужби з питань безпечності харчових продуктів.

Дивися повний текст Українські продукти продаватимуть у Катарі.
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