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Українські продукти продаватимуть у Катарі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 чер, 2019 17:11
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті Держслужби з питань безпечності харчових продуктів.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 17:12
Зате середня зарплата в Берліні в 10 разів більша
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