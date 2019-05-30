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У Києві голова правління банку розтратив вісім млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 чер, 2019 20:05
Пропонуємо до обговорення:
Голова правління столичного банку використовував службове становище з метою надання кредиту юридичній особі з порушенням процедури і завдав збитків на 8 млн грн.
Дивися повний текст У Києві голова правління банку розтратив вісім млн грн
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