RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві голова правління
банку розтратив вісім млн грн

У Києві голова правління банку розтратив вісім млн грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:05

У Києві голова правління банку розтратив вісім млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Голова правління столичного банку використовував службове становище з метою надання кредиту юридичній особі з порушенням процедури і завдав збитків на 8 млн грн.

Дивися повний текст У Києві голова правління банку розтратив вісім млн грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89243
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sommer і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві в метро будуть встановлювати ліфти
R2 » Нед 09 чер, 2019 12:42
4 151
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 12:37
kos1970
У Києві найбільший обсяг заборгованості населення за... 1, 2
R2 » Сер 05 чер, 2019 08:04
16 735
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 11:38
shapo
У Києві судитимуть колишнього керівника банку за...
R2 » Чет 30 тра, 2019 11:05
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 11:05
lbuda

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.