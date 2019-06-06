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Українцям розкрили секрет,
коли краще купувати валюту

Українцям розкрили секрет, коли краще купувати валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:57

Українцям розкрили секрет, коли краще купувати валюту

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів економічний експерт Андрій Новак.

Дивися повний текст Українцям розкрили секрет, коли краще купувати валюту.
R2
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