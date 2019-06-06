Про це розповів економічний експерт Андрій Новак.
Дивися повний текст Українцям розкрили секрет, коли краще купувати валюту.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:57
Українцям розкрили секрет, коли краще купувати валюту
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Дивися повний текст Українцям розкрили секрет, коли краще купувати валюту.
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:07
Новак просто второй Сорос, б-ть - раскрыл массонскую тайну тайного мирового правительства ... да и сама публикаций ниже уровня плинтуса .. финансы совсем уже опускаются с такими новостями до уровня шаражкиной конторы ...
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