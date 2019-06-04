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"Слуга народу" планує оптимізувати
житлово-комунальні тарифи

"Слуга народу" планує оптимізувати житлово-комунальні тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:44

"Слуга народу" планує оптимізувати житлово-комунальні тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Серед інших пріоритетів в енергосекторі політсила вказує скасування всіх формульних ціноутворень.

Дивися повний текст \"Слуга народу\" планує оптимізувати житлово-комунальні тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:44

їм не дадуть того зробити, тони бруду вилиють теперішні
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 00:39

Платить придется больше, потому что "я вам ничего не обещал".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 05:38

  Sommer написав:Платить придется больше, потому что "я вам ничего не обещал".


Вот когда это произойдет тогда и напишешь, а пока придержи слюну - еще месяц не прошел после инагурации, а порохоботы извелись плюясь в разные стороны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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