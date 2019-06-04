Серед інших пріоритетів в енергосекторі політсила вказує скасування всіх формульних ціноутворень.
Дивися повний текст \"Слуга народу\" планує оптимізувати житлово-комунальні тарифи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 чер, 2019 22:44
"Слуга народу" планує оптимізувати житлово-комунальні тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Слуга народу\" планує оптимізувати житлово-комунальні тарифи.
Додано: Вів 11 чер, 2019 00:39
Платить придется больше, потому что "я вам ничего не обещал".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 11 чер, 2019 05:38
Вот когда это произойдет тогда и напишешь, а пока придержи слюну - еще месяц не прошел после инагурации, а порохоботы извелись плюясь в разные стороны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
|