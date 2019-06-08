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Україна зможе вступити до Євросоюзу в 2025-2027 рр. -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 чер, 2019 23:12
Пропонуємо до обговорення:
Глави парламентів України, Литви і Польщі задекларували в резолюції Міжпарламентської асамблеї терміни вступу України до Євросоюзу. Україна має великий шанс вступити до ЄС в 2025-2027 рр.
Дивися повний текст Україна зможе вступити до Євросоюзу в 2025-2027 рр. - Парубій
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Додано: Пон 10 чер, 2019 23:13
что взять с пустобреха...
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Додано: Вів 11 чер, 2019 02:17
Кучмо помню обещало вступить в ЕС в 2011. Это как коммунизм, вроде бы близко, но никогда не наступает.
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