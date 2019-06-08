Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії

Нужно контролировать состав и ограничить его содержание в продуктах.
Без этого скоро превратимся в ростения.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 16:10
Нужно контролировать состав и ограничить его содержание в продуктах.
Без этого скоро превратимся в ростения.
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:15
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:21
Пальмова олія в натуральному вигляді не шкідливіша за соняшникову. Проблема в тому, що до нас везуть переважно найдешевшу гідрогенізовану пальмову олію низької якості, яка дійсно дуже шкідлива для організму. Повністю заборонити її навряд чи вийде, краще буде ввести відповідне маркування продуктів, суворий контроль якості продуктів і величезні штрафи за неправдиву інформацію на етикетках. Але поки в нас в парламенті засідає багато представників і лобістів харчопрому, чекати на такі зміни ми будемо довго, паралельно потроху вбиваючи свій організм "пальмою".
Востаннє редагувалось NetSerpent в Вів 11 чер, 2019 16:51, всього редагувалось 2 разів.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:11
Последствия "реформ" в Украине. Скоро нормальных продуктов не останется.
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