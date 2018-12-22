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Заборона використовувати
китайське 5G-обладнання...

Заборона використовувати китайське 5G-обладнання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 08:36

Заборона використовувати китайське 5G-обладнання...

Пропонуємо до обговорення:
Заборона на використання китайського телекомунікаційного обладнання для будівництва зв'язку «п'ятого покоління» може дорого обійтися європейським операторам.

Дивися повний текст Заборона використовувати китайське 5G-обладнання обійдеться Європі в $62 млрд.
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о каком 5ж вы говорите Европа еще вся поголоыно на ADSL+
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