Про це пише Вісник ДФС.
Дивися повний текст ФОП має борг з ЄСВ: чи можна розстрочити заборгованість.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 чер, 2019 08:42
ФОП має борг з ЄСВ: чи можна розстрочити заборгованість
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФОП має борг з ЄСВ: чи можна розстрочити заборгованість.
Додано: Вів 11 чер, 2019 09:32
Re: ФОП має борг з ЄСВ: чи можна розстрочити заборгованість
... вибачте, прочитав назву цієї гілки і не стримався:
- якщо у ФОПа є борг по ЄСВ, то такому ФОПу треба закривати свій бізнес ВЖЕ(!), поки ще в більші борги не позалазив!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
|