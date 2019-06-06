ФОП має борг з ЄСВ: чи можна розстрочити заборгованість

Додано: Вів 11 чер, 2019 09:32

... вибачте, прочитав назву цієї гілки і не стримався:

- якщо у ФОПа є борг по ЄСВ, то такому ФОПу треба закривати свій бізнес ВЖЕ(!), поки ще в більші борги не позалазив!!!

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4