Про це пише Вісник ДФС.
Дивися повний текст ФОП має борг з ЄСВ: чи можна розстрочити заборгованість.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 08:42
ФОП має борг з ЄСВ: чи можна розстрочити заборгованість
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФОП має борг з ЄСВ: чи можна розстрочити заборгованість.
Додано: Вів 11 чер, 2019 09:32
Re: ФОП має борг з ЄСВ: чи можна розстрочити заборгованість
... вибачте, прочитав назву цієї гілки і не стримався:
- якщо у ФОПа є борг по ЄСВ, то такому ФОПу треба закривати свій бізнес ВЖЕ(!), поки ще в більші борги не позалазив!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 11 чер, 2019 09:35
Борг ФОП з ЄСВ пожиттевий. Про це написано в законі 2016 року. І чи займався ти діяльністю чи ні , родила яблунька чи ні (60-ті роки СССР) , а 20 тис грн державі винен. Ці сім мільярдів гривень висмоктаних з пальця боргів, треба на Насірова з Порошенком повісити пожиттєво. А то у декого статки ну дуже збільшились біля владного корита, а простий люд у боргах та кредитах.
P.S. У штатах постійно йде боротьба щоб зменшувати податкове навантаження з простих людей і збільшувати на великий капітал. Так із кризи в 30-х роках вийшли. А в Україні якось так, по-іншому податкова ситуацію бачить.
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