Київ має намір залучити у Європейського банку реконструкції та розвитку 180 млн євро на оновлення транспортної інфраструктури.
Дивися повний текст ЄБРР виділить Києву 180 млн євро на закупівлю трамваїв, вагонів метро і капремонт мосту Метро.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 09:39
ЄБРР виділить Києву 180 млн євро на закупівлю трамваїв,...
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Дивися повний текст ЄБРР виділить Києву 180 млн євро на закупівлю трамваїв, вагонів метро і капремонт мосту Метро.
Додано: Вів 11 чер, 2019 09:39
Когда уже будут дороги в этом городе?!
В мостах такие дыры, что можно машину утопить.
И в эти ямы ежедневно влетают десятки тысяч автомобилей, при этом "влетает" и владелец авто, "влетает" и экономика страны, так как запчасти у нас импортные.
Спасибо, боксер!
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