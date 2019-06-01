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ЄБРР виділить Києву 180 млн
євро на закупівлю трамваїв,...

ЄБРР виділить Києву 180 млн євро на закупівлю трамваїв,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:39

ЄБРР виділить Києву 180 млн євро на закупівлю трамваїв,...

Пропонуємо до обговорення:
Київ має намір залучити у Європейського банку реконструкції та розвитку 180 млн євро на оновлення транспортної інфраструктури.

Дивися повний текст ЄБРР виділить Києву 180 млн євро на закупівлю трамваїв, вагонів метро і капремонт мосту Метро.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:39

Когда уже будут дороги в этом городе?!
В мостах такие дыры, что можно машину утопить.
И в эти ямы ежедневно влетают десятки тысяч автомобилей, при этом "влетает" и владелец авто, "влетает" и экономика страны, так как запчасти у нас импортные.

Спасибо, боксер!
Rainbow
 
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