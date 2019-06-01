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Радник Зеленського пропонує
викупити ВВП-варанти,...

Радник Зеленського пропонує викупити ВВП-варанти,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:47

Радник Зеленського пропонує викупити ВВП-варанти,...

Пропонуємо до обговорення:
ВВП-варанти, випущені під час реструктуризації українського боргу в 2015 році, є "міною сповільненої дії". Варто розглянути можливість дострокового їх викупу.

Дивися повний текст Радник Зеленського пропонує викупити ВВП-варанти, випущені під час \"реструктуризації Яресько\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:47

ну тьху тьху тьху прям бось сглазить ... неужели хоть какие то подвижки по выходу из долговой ямы
yama
 
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