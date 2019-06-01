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Радник Зеленського пропонує викупити ВВП-варанти,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 09:47
Пропонуємо до обговорення:
ВВП-варанти, випущені під час реструктуризації українського боргу в 2015 році, є "міною сповільненої дії". Варто розглянути можливість дострокового їх викупу.
Дивися повний текст Радник Зеленського пропонує викупити ВВП-варанти, випущені під час \"реструктуризації Яресько\"
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Додано: Вів 11 чер, 2019 09:47
ну тьху тьху тьху прям бось сглазить ... неужели хоть какие то подвижки по выходу из долговой ямы
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