Універсал Банк в програмі «Бонус до депозиту» змінив ставки за депозитом «Строковий вклад» на 12 місяців у гривні.
Дивися повний текст Універсал Банк підвищив ставку за депозитом «Строковий вклад».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 чер, 2019 09:49
Універсал Банк підвищив ставку за депозитом «Строковий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Універсал Банк підвищив ставку за депозитом «Строковий вклад».
Додано: Вів 11 чер, 2019 09:50
таки ставки были перед 2013 перед тем как ... не сулят ничего хорошего такие ставки в гривне ... это показатель
|