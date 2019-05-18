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Універсал Банк підвищив ставку
за депозитом «Строковий...

Універсал Банк підвищив ставку за депозитом «Строковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:49

Універсал Банк підвищив ставку за депозитом «Строковий...

Пропонуємо до обговорення:
Універсал Банк в програмі «Бонус до депозиту» змінив ставки за депозитом «Строковий вклад» на 12 місяців у гривні.

Дивися повний текст Універсал Банк підвищив ставку за депозитом «Строковий вклад».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:50

таки ставки были перед 2013 перед тем как ... не сулят ничего хорошего такие ставки в гривне ... это показатель
yama
 
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