Перші покупці електрокарів Tesla Model 3 початкового рівня незабаром не зможуть скористатися всіма можливостями своїх автомобілів.
Дивися повний текст Tesla обмежить можливості вже проданих електромобілів Model 3.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 10:39
Tesla обмежить можливості вже проданих електромобілів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla обмежить можливості вже проданих електромобілів Model 3.
Додано: Вів 11 чер, 2019 10:39
весело, купил авто с одним функционалом, а потом - хоп и тебе его порезали. могли бы уже для купленных авто и оставить.
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