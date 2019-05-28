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Tesla обмежить можливості вже
проданих електромобілів...

Tesla обмежить можливості вже проданих електромобілів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:39

Tesla обмежить можливості вже проданих електромобілів...

Пропонуємо до обговорення:
Перші покупці електрокарів Tesla Model 3 початкового рівня незабаром не зможуть скористатися всіма можливостями своїх автомобілів.

Дивися повний текст Tesla обмежить можливості вже проданих електромобілів Model 3.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:39

весело, купил авто с одним функционалом, а потом - хоп и тебе его порезали. могли бы уже для купленных авто и оставить.
RomanTik
 
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