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З 1 липня зросте вартість
оформлення закордонного...

З 1 липня зросте вартість оформлення закордонного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:46

З 1 липня зросте вартість оформлення закордонного...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня 2019 р. набирають чинності нові суми вартості адміністративних послуг.

Дивися повний текст З 1 липня зросте вартість оформлення закордонного паспорта і ID-картки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:46

Интересно, а куда обращаться с жалобами, если происходит задержка с оформлением паспорта?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:12

3 года назад оформлял загранпаспорт с чипом за 1200.
Неужели в стане дорожает туалетная бумага, за что отдавать такие деньги???
telushkin1990
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:14

Re: З 1 липня зросте вартість оформлення закордонного...

Основа всех экономических реформ в стране - постоянное подорожание.
Пенс
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:54

20 робочих днів. це 4 тижні. треш. що вони з ними роблять? там індивідуальний ручний розпис на кожній картці?
MByte
 
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