З 1 липня 2019 р. набирають чинності нові суми вартості адміністративних послуг.
Дивися повний текст З 1 липня зросте вартість оформлення закордонного паспорта і ID-картки (інфографіка).
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Додано: Вів 11 чер, 2019 10:46
З 1 липня зросте вартість оформлення закордонного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 липня зросте вартість оформлення закордонного паспорта і ID-картки (інфографіка).
Додано: Вів 11 чер, 2019 10:46
Интересно, а куда обращаться с жалобами, если происходит задержка с оформлением паспорта?
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:12
3 года назад оформлял загранпаспорт с чипом за 1200.
Неужели в стане дорожает туалетная бумага, за что отдавать такие деньги???
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:14
Re: З 1 липня зросте вартість оформлення закордонного...
Основа всех экономических реформ в стране - постоянное подорожание.
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:54
20 робочих днів. це 4 тижні. треш. що вони з ними роблять? там індивідуальний ручний розпис на кожній картці?
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