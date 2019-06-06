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Такого немає ні в кого:
Гороховський розповів про...

Такого немає ні в кого: Гороховський розповів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:48

Такого немає ні в кого: Гороховський розповів про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в facebook повідомив Олег Гороховський, співзасновник monobank.

Дивися повний текст Такого немає ні в кого: Гороховський розповів про динамічний CVC2 для карток monobank.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:48

А еще можно что номер карты менялся динамически и цвет и толщина)
С ихними дырами в софте эта фишка как мертвому припарка
tedswing45
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