Про це на своїй сторінці в facebook повідомив Олег Гороховський, співзасновник monobank.
Дивися повний текст Такого немає ні в кого: Гороховський розповів про динамічний CVC2 для карток monobank.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 10:48
Такого немає ні в кого: Гороховський розповів про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Такого немає ні в кого: Гороховський розповів про динамічний CVC2 для карток monobank.
Додано: Вів 11 чер, 2019 10:48
А еще можно что номер карты менялся динамически и цвет и толщина)
С ихними дырами в софте эта фишка как мертвому припарка
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