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Такого немає ні в кого: Гороховський розповів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 чер, 2019 10:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в facebook повідомив Олег Гороховський, співзасновник monobank.
Дивися повний текст Такого немає ні в кого: Гороховський розповів про динамічний CVC2 для карток monobank
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Додано: Вів 11 чер, 2019 12:56
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