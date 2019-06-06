Про це на своїй сторінці в facebook повідомив Олег Гороховський, співзасновник monobank.
Дивися повний текст Такого немає ні в кого: Гороховський розповів про динамічний CVC2 для карток monobank.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 10:48
Такого немає ні в кого: Гороховський розповів про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Такого немає ні в кого: Гороховський розповів про динамічний CVC2 для карток monobank.
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:59
"Такого нет ни у кого" - делая такие громкие заявления следует уточнять, что такого нет в Украине, а идея эта не нова и ей как минимум 5 лет...
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:41
горох рассказывал что готовы отдавать клиентам 1,2% от оборота в виде кэшбэка а по факту вышло что отдают клиентам только 0,4%. И это не мои фантазии - они сами засветили статистику когда шли к миллионному клиенту.
зато клиентов обвиняли во всевозможных грехах что они чуть ли не в карман залезли гороховскому. придумали систему срезки кэшбэка. обозвали клиентов свиными рылами.
а так да. банк лудший. (кто не понял это был сарказм).
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