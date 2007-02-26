⭐️CASHOUT.BIZ - ввод/вывод крипты Киев-Украина-офиc⭐️
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:26
Добрый день форумчане, трейдеры, инвесторы! А также те, кто любит торговать криптой в свое удовольствие, или покупать на перспективу, с верой в туземун. А он, мы уверенны, неизбежен )) Мы , предоставляем услуги по покупке - продаже всех криптовалют в Киеве и Украине! Cashout.biz Работаем с 3 основными биржами: https://www.bitfinex.com https://www.bitstamp.net https://www.binance.com
Наш обменный пункт физически находится: Украина, г.Киев, Подол, в историческом центре.
На данный момент предоставляем услуги
ввод = вывод в нал USD/EUR/UAH = офис
ввод = вывод на карты укр банков в UAH
Основные средства связи:
Viber:
+380734273163
WhatsApp:
+380734273163
Telegram
@cashoutbizbtc
Полный список контактов тут Подписывайтесь на наш телеграм канал, в котором каждый день с утра публикуются наши тарифы, акции, скидки. Telegram info-channel CASHOUT.BIZ
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официальном сайте Отзывы о нас на www.bestchange.ru Новости криптовалют от Cashout.biz у нас в Блоге
Работаем с Понедельника по Пятницу с 10:00 до 18:00(если надо, можем задержаться ::)), выходные: Суббота и Воскресенье(возможна работа по договоренности и необходимости ;D).
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Додано: Сер 12 чер, 2019 10:30
Работаем по направлению обмена Capitalist к USD. ==Покупаем:
комисия -4%
==Продаем:
комисия +2%
На сегодня у нас такие курсы: ==Продать нам криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия -3%
> 1000 USD: комиссия -1%
==Купить у нас криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия +3%
> 1000 USD: комиссия +1,5%
В телеграм канале ежедневное обновление текущих курсов - подписаться Новости криптовалют от Cashout.biz у нас в Блоге Сайт: Cashout.biz Телеграм: @cashoutbizbtc
SupportCashout
Повідомлень: 2
З нами з: 30.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
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