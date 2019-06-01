|
|
США запустять свій перший безпілотний місяцехід
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:37
Пропонуємо до обговорення:
ніверситет Карнегі - Меллона (CMU) оголосив, що планує відправити перший американський безпілотний ровер на Місяць у липні 2021 року.
Дивися повний текст США запустять свій перший безпілотний місяцехід
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89256
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:37
Новый класс велосипедов?
Читайте хоть текст после Google Translator.
-
p_v_rozen
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 11.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему