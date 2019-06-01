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США запустять свій перший
безпілотний місяцехід

США запустять свій перший безпілотний місяцехід
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:37

США запустять свій перший безпілотний місяцехід

Пропонуємо до обговорення:
ніверситет Карнегі - Меллона (CMU) оголосив, що планує відправити перший американський безпілотний ровер на Місяць у липні 2021 року.

Дивися повний текст США запустять свій перший безпілотний місяцехід.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:37

Новый класс велосипедов?
Читайте хоть текст после Google Translator.
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