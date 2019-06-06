Абсолютна більшість українців (67%) проводять відпустку в Україні, і тільки третина (33%) - за кордоном.
Дивися повний текст Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографіка).
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Додано: Вів 11 чер, 2019 12:54
Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографіка)
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Дивися повний текст Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографіка).
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:54
А хто сказав, що всі українці повинні обов'язково відпочивати за кордоном? Хто сказав, що третина — це мало?
Додано: Вів 11 чер, 2019 13:07
Треть - это мало что ли?
Вот это Порошенко довел людей зубожиння - при Яныке столько и близко за границу не ездило!
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