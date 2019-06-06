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Лише третина українців відпочиває
за кордоном (інфографіка)

Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:54

Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Абсолютна більшість українців (67%) проводять відпустку в Україні, і тільки третина (33%) - за кордоном.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:54

А хто сказав, що всі українці повинні обов'язково відпочивати за кордоном? Хто сказав, що третина — це мало?
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:07

Треть - это мало что ли?
Вот это Порошенко довел людей зубожиння - при Яныке столько и близко за границу не ездило!
smart_analyst2017
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