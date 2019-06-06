Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографіка)

Додано: Вів 11 чер, 2019 15:29

Не может быть, нам же рассказывают что зубожиння и денег на еду не хватает? А тут миллионы за границей отдыхают.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.