Абсолютна більшість українців (67%) проводять відпустку в Україні, і тільки третина (33%) - за кордоном.
Дивися повний текст Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографіка).
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Додано: Вів 11 чер, 2019 12:54
Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографіка).
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:54
А хто сказав, що всі українці повинні обов'язково відпочивати за кордоном? Хто сказав, що третина — це мало?
Додано: Вів 11 чер, 2019 13:07
Треть - это мало что ли?
Вот это Порошенко довел людей зубожиння - при Яныке столько и близко за границу не ездило!
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:12
Re: Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографі
41% американцев никогда не выезжали за пределы США!
"Нищета")))
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:29
Не может быть, нам же рассказывают что зубожиння и денег на еду не хватает? А тут миллионы за границей отдыхают.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:40
а как при подсчёте отделяли туристов от заробитчан? 1/3 - это явно цифры с потолка. по свои доходам отпуск за границей может позволить не более 15% населения...
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:03
Vagabondo
статью понять розума не выстачило? Определяли опросом. Откуда цифра в 15%?
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:09
не более 15% населения имеет доходы позволяющие отдыхать за границей, половина населения не может заплатить даже за комуналку, а у трети населения денег хватает только на текущие траты от зарплаты до зарплаты...
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:27
Судя по новости, опрос проводится на сайте по продвижению скидок picodi, и в опросе приняли участие 22000 респондентов из Европы, Азии, Америки
Если это так, то о репрезентативности выборки можно только гадать, и определить реальное положение дел этот опрос не поможет никак
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