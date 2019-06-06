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Лише третина українців відпочиває
за кордоном (інфографіка)

Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:54

Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Абсолютна більшість українців (67%) проводять відпустку в Україні, і тільки третина (33%) - за кордоном.

Дивися повний текст Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:54

А хто сказав, що всі українці повинні обов'язково відпочивати за кордоном? Хто сказав, що третина — це мало?
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:07

Треть - это мало что ли?
Вот это Порошенко довел людей зубожиння - при Яныке столько и близко за границу не ездило!
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:12

Re: Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографі

41% американцев никогда не выезжали за пределы США!
"Нищета")))
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:29

Не может быть, нам же рассказывают что зубожиння и денег на еду не хватает? А тут миллионы за границей отдыхают.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:40

а как при подсчёте отделяли туристов от заробитчан? 1/3 - это явно цифры с потолка. по свои доходам отпуск за границей может позволить не более 15% населения...
Vagabondo
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:03

Vagabondo
статью понять розума не выстачило? Определяли опросом. Откуда цифра в 15%?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:09

  smart_analyst2017 написав:Vagabondo
статью понять розума не выстачило? Определяли опросом. Откуда цифра в 15%?

не более 15% населения имеет доходы позволяющие отдыхать за границей, половина населения не может заплатить даже за комуналку, а у трети населения денег хватает только на текущие траты от зарплаты до зарплаты...
Vagabondo
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:27

Судя по новости, опрос проводится на сайте по продвижению скидок picodi, и в опросе приняли участие 22000 респондентов из Европы, Азии, Америки
Если это так, то о репрезентативности выборки можно только гадать, и определить реальное положение дел этот опрос не поможет никак
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:56

По данным Госстата, количество украинских туристов, обслуженных субъектами туристической деятельности в течение 2017 года, составило 2,8 млн человек

Какие 30%, какие 15%?
valentinius
 
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  #12>
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