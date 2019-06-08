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Лише третина українців відпочиває
за кордоном (інфографіка)

Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:39

33% заграничных туристов? Сколько-сколько? Ага, как же.

За минувший год [2017] украинцы почти 26,5 млн раз выезжали за границу. Это на 1,8 млн больше, чем в 2016-м. В то же время в 2017-м к нам приезжало и больше иностранцев — 14,2 млн против 13,3 млн в 2016 году. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, самая популярная цель вояжа у наших граждан — частная поездка. В прошлом году по своим делам из Украины выезжало 26,2 млн украинцев. Львиная доля из них пришлась на три страны — 9,9 млн человек проехалось в Польшу, 4,3 млн в Россию и 1,6 млн — в Молдову.

Ну, миллионами заробитчан уже никого не удивишь. А где же туристы?

Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев. Получить комментарии Погранслужбы относительно этих цифр вчера не удалось. А выглядит официальная статистика очень заниженной. Так, самой востребованной оказалась Турция, где побывало ... всего 29,4 тыс. Далее — Египет (14,8 тыс.) и Болгария (12,2 тыс.). Туризм целью поездки также назвали 12,5 тыс. украинцев, отправившихся в Беларусь. Туда же в служебную поездку съездили 42,8 тыс. человек из числа 97 тысяч, покидавших Украину по командировке, согласно цифрам Госстата.


http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 2017_u.htm

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phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 11:18

smart_analyst2017
  smart_analyst2017 написав:Треть - это мало что ли?
Вот это Порошенко довел людей зубожиння - при Яныке столько и близко за границу не ездило!
Это Вы про то, что при Яныке людям не нужно было ездить на заработки?
Как Вы можете обелять диктатора? :D
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 11:56

  smart_analyst2017 написав:Треть - это мало что ли?

Видимо, посчитали и тех, кто отдыхает на клубнике в Польше
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:32

  safonovstanislav написав:
  smart_analyst2017 написав:Треть - это мало что ли?

Видимо, посчитали и тех, кто отдыхает на клубнике в Польше


Ну да, об этом говорит то, что сюда вошли те, кто "ищут бесплатные достопримечательности (21%)", выбирают малопопулярные недорогие направления (17%) или путешествуют в несезон (15%)", а также то что "60% украинцев готовы работать в отпуске". :lol:
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:45

Re: Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографі

Какой-то бред, а не исследование. Почему не сказано какая выборка была, с каких регионов, сколько респондентов, как проводилось. Не может треть украинцев отдыхать за границе, это просто не реально. Мы не такая богатая страна.
Laven
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:54

  phantom_systems написав:33% заграничных туристов? Сколько-сколько? Ага, как же.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 2017_u.htm

120 887 человек!


О, зраду нашли!

Конечно же, каждый украинец при выезде подходил к пограничнику и отчитывался "Трищ сержант, направляюсь в организованную туристическую поездку!" :mrgreen:

Поэтому в Египет выехало туристов всего 15 тысяч, остальные 720 тысяч ехали туда... наверное на заработки, конкурировать с местными погонщиками верблюдов? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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  #<12
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