Лише третина українців відпочиває за кордоном (інфографіка)
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33% заграничных туристов? Сколько-сколько? Ага, как же.
За минувший год [2017] украинцы почти 26,5 млн раз выезжали за границу. Это на 1,8 млн больше, чем в 2016-м. В то же время в 2017-м к нам приезжало и больше иностранцев — 14,2 млн против 13,3 млн в 2016 году. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.
Согласно данным Госстата, самая популярная цель вояжа у наших граждан — частная поездка. В прошлом году по своим делам из Украины выезжало 26,2 млн украинцев. Львиная доля из них пришлась на три страны — 9,9 млн человек проехалось в Польшу, 4,3 млн в Россию и 1,6 млн — в Молдову.
Ну, миллионами заробитчан уже никого не удивишь. А где же туристы?
Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев. Получить комментарии Погранслужбы относительно этих цифр вчера не удалось. А выглядит официальная статистика очень заниженной. Так, самой востребованной оказалась Турция, где побывало ... всего 29,4 тыс. Далее — Египет (14,8 тыс.) и Болгария (12,2 тыс.). Туризм целью поездки также назвали 12,5 тыс. украинцев, отправившихся в Беларусь. Туда же в служебную поездку съездили 42,8 тыс. человек из числа 97 тысяч, покидавших Украину по командировке, согласно цифрам Госстата.
smart_analyst2017 написав:Треть - это мало что ли?
Видимо, посчитали и тех, кто отдыхает на клубнике в Польше
Ну да, об этом говорит то, что сюда вошли те, кто "ищут бесплатные достопримечательности (21%)", выбирают малопопулярные недорогие направления (17%) или путешествуют в несезон (15%)", а также то что "60% украинцев готовы работать в отпуске".
Какой-то бред, а не исследование. Почему не сказано какая выборка была, с каких регионов, сколько респондентов, как проводилось. Не может треть украинцев отдыхать за границе, это просто не реально. Мы не такая богатая страна.
Конечно же, каждый украинец при выезде подходил к пограничнику и отчитывался "Трищ сержант, направляюсь в организованную туристическую поездку!"
Поэтому в Египет выехало туристов всего 15 тысяч, остальные 720 тысяч ехали туда... наверное на заработки, конкурировать с местными погонщиками верблюдов?
Это вопрос к туроператорам, как они оформляют документы для пересечения границы. Что за частные поездки были у этих 718 тысяч и с какой целью, следствию разбираться не с руки Может, они там вообще проездом были.
Конечно же, каждый украинец при выезде подходил к пограничнику и отчитывался "Трищ сержант, направляюсь в организованную туристическую поездку!"
Поэтому в Египет выехало туристов всего 15 тысяч, остальные 720 тысяч ехали туда... наверное на заработки, конкурировать с местными погонщиками верблюдов?
Это вопрос к туроператорам, как они оформляют документы для пересечения границы. Что за частные поездки были у этих 718 тысяч и с какой целью, следствию разбираться не с руки Может, они там вообще проездом были.
Проездом через Египет... в популярную туристическую страну Ливию? Или менее популярную страну Судан?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
phantom_systems написав:Это вопрос к туроператорам, как они оформляют документы для пересечения границы. Что за частные поездки были у этих 718 тысяч и с какой целью, следствию разбираться не с руки Может, они там вообще проездом были.
Проездом через Египет... в популярную туристическую страну Ливию? Или менее популярную страну Судан?
Вообще-то в Египте 9 международных аэропортов. Много транзитных рейсов и региональных чартеров.
phantom_systems написав:Это вопрос к туроператорам, как они оформляют документы для пересечения границы. Что за частные поездки были у этих 718 тысяч и с какой целью, следствию разбираться не с руки Может, они там вообще проездом были.
Проездом через Египет... в популярную туристическую страну Ливию? Или менее популярную страну Судан?
Вообще-то в Египте 9 международных аэропортов. Много транзитных рейсов и региональных чартеров.
Наверное популярнейшая страна для транзита, куда там Эмиратам...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.