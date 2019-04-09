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Ferrexpo Жеваго затвердила рекордні дивіденди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:56
Пропонуємо до обговорення:
Річні збори акціонерів британської гірничорудної компанії Ferrexpo plc з активами в Україні затвердили рекордні дивіденди за підсумками роботи в 2018 році - 0,231 долара за акцію, що на 40% перевищує рівень дивідендів за 2017 рік (0,165 долара за акцію).
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