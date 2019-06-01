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Квитки від 5 євро: автобусний лоукостер FlixBus вийшов...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 чер, 2019 14:53
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 11 червня, в Києві найбільший автобусний перевізник Європи, FlixBus, оголосив про повноцінний вихід на український ринок.
Дивися повний текст Квитки від 5 євро: автобусний лоукостер FlixBus вийшов на український ринок
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Додано: Вів 11 чер, 2019 14:54
Тема хорошая. Надеюсь, приживется.
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