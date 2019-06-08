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Україна лідирує за кількістю бурових установок у Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 чер, 2019 14:58
Пропонуємо до обговорення:
Україна вперше увійшла в світовий індекс діючих нафтових і газових бурових установок Baker Hughes GE Rig Coun, де зайняла лідируючу позицію в Європі за кількістю задіяних у бурінні верстатів.
Дивися повний текст Україна лідирує за кількістю бурових установок у Європі
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Додано: Вів 11 чер, 2019 14:58
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