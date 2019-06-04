Мова йде саме про 2 верхні шари дорожнього покриття.
Дивися повний текст З вересня запрацюють нові норми будівництва асфальтобетонних доріг, - Мінрегіон.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 16:10
З вересня запрацюють нові норми будівництва...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З вересня запрацюють нові норми будівництва асфальтобетонних доріг, - Мінрегіон.
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:11
Покажите мне хоть одну дорогу сделанную нашими халтурщиками, что прослужила 10 лет.
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