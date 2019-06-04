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З вересня запрацюють
нові норми будівництва...

З вересня запрацюють нові норми будівництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:10

З вересня запрацюють нові норми будівництва...

Пропонуємо до обговорення:
Мова йде саме про 2 верхні шари дорожнього покриття.

Дивися повний текст З вересня запрацюють нові норми будівництва асфальтобетонних доріг, - Мінрегіон.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:11

Покажите мне хоть одну дорогу сделанную нашими халтурщиками, что прослужила 10 лет.
unicdima
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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