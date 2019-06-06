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Росія засекретить компанії, що працюють в окупованому Криму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:33
Пропонуємо до обговорення:
Російський уряд ухвалив постанову, згідно з якою відомості про компанії в єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЄДРЮО), що працюють в окупованому Криму, будуть засекречені.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 16:33
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