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Росія засекретить компанії, що
працюють в окупованому Криму

Росія засекретить компанії, що працюють в окупованому Криму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:33

Росія засекретить компанії, що працюють в окупованому Криму

Пропонуємо до обговорення:
Російський уряд ухвалив постанову, згідно з якою відомості про компанії в єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЄДРЮО), що працюють в окупованому Криму, будуть засекречені.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:33

А что ж такое, стесняются? Какие они нежные, однако.
Sommer
 
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