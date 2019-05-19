Про це повідомляє Мінюст.
Дивися повний текст Як за спрощеною процедурою вивезти дитину за кордон.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 19:29
Як за спрощеною процедурою вивезти дитину за кордон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як за спрощеною процедурою вивезти дитину за кордон.
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:29
Как всегда маразм в Уркаине, тот родитель который живет с ребенком должен что-то делать, кланяться, оббивать пороги, почему не сделать проще, как в Европе. Если другой из родителей ребенка не дал прямой запрет на выезд, то свободно выпускать...
Неужели до этого так сложно додуматься законодателю ???
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