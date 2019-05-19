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Як за спрощеною процедурою
вивезти дитину за кордон

Як за спрощеною процедурою вивезти дитину за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:29

Як за спрощеною процедурою вивезти дитину за кордон

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Мінюст.

Дивися повний текст Як за спрощеною процедурою вивезти дитину за кордон.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:29

Как всегда маразм в Уркаине, тот родитель который живет с ребенком должен что-то делать, кланяться, оббивать пороги, почему не сделать проще, как в Европе. Если другой из родителей ребенка не дал прямой запрет на выезд, то свободно выпускать...

Неужели до этого так сложно додуматься законодателю ???

PS Реклама на вашенм finance.ua задрала уже, временами на весь экран, все перекрывает и нет возможности даже закрыть, только вернуться назад.
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