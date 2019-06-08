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На Київщині збудували
найбільшу в Україні сонячну...

На Київщині збудували найбільшу в Україні сонячну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 20:59

На Київщині збудували найбільшу в Україні сонячну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Асоціація звірівників.

Дивися повний текст На Київщині збудували найбільшу в Україні сонячну електростанцію на даху.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:00

не хороший человек директор фабрики норок. это каким нужно быть человеком чтобы взять и убить норку ради её шкурки.
yukhouse
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 06:09

Безграмотная статья.
Если 15 000 000 кВт*ч (да именно так! не разделить, а умножить!) в год обеспечит 150 тысяч домохозяйств, то на домохозяйство выйдет в год 100 кВт*ч. В год!
А ведь этого не всякой экономной бабушке на месяц хватает!
p_v_rozen
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